日本は世界自動車販売台数首位の座から陥落し、日系3大メーカーの決算もそろって伸び悩んだ。トヨタは売り上げが増加したものの利益が減少し、親会社株主に帰属する当期純利益は前年比で約20％減少した。ホンダは1957年の上場以来初の通期赤字となった。日産は2年連続で巨額の赤字を出し、累積赤字は1兆2000億円に達した。大手3社だけでなく、スバルの決算も売上増加・利益減少となり、通期の売上高は同2．1％増加したが、営業利益