6年越しデザイン刷新で「格子グリル」採用スズキは2026年5月27日、軽SUV「ハスラー」のマイナーチェンジモデルを発表しました。同日に発売しています。どのようなクルマなのでしょうか。ハスラーは2014年に登場した軽SUVです。力強くタフでスクエアなボディに愛嬌のあるフロントフェイスを備え、親しみやすいデザインとしたほか、居住性の良さが支持されています。【画像ギャラリー】超カッコいい！ これが「新型ハスラー