アンジャッシュの渡部建が、5月28日放送のABEMAオリジナル番組『資産、全部売ってみた』#1に出演。コンビの代表作として知られる“すれ違いコント”『アルバイトの面接』の台本が驚きの高額査定を受け、「これは芸人に夢を与えるね」と興奮を見せた。【写真】番組では眉間にシワを寄せる小島瑠璃子『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自ら売却可能な資産を査定し、新たな夢への挑戦に密着する“人生再スタート応援バラエティ