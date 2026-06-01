サッカー日本代表映画『ONE CREATURE』キックオフ特別試写会上映後舞台あいさつが6月1日、都内で行われ、サプライズ情報を明かしてしまう一幕があった。【ソロショット】サムライブルーのユニフォーム姿で登場したヒデ本作は、「AFCアジアカップ2023」やワールドカップアジア予選、日々のトレーニング、ピッチ外での姿などを通して、2022年のW杯カタール大会終了後から今大会直前まで、日本代表が積み重ねてきた“成長”と“