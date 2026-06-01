歌手のきゃりーぱみゅぱみゅ（33）が5月31日、自身のインスタグラムを更新。自身の歌唱動画に合わせてノリノリに踊るわが子の様子を公開した。【動画】DNA受け継がれている？きゃりーぱみゅぱみゅが公開した、母の楽曲にノリノリなわが子きゃりーは、自身が初登場したYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』で披露した楽曲「キミに100パーセント」のリズムに合わせて体を動かすわが子の後ろ姿を動画で投稿。小さい体で楽しげに踊