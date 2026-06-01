歌手の工藤静香（56）が1日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。ツアー千秋楽を訪れた芸能界の“親友”とのオフショットを披露した。「温かいスタンディングオベーションの中、東京公演をもちまして、プレミアムシンフォニックコンサートツアーが無事に千秋楽を迎えることができました」と投稿で報告していた工藤。ストーリーズには、鑑賞に訪れたプライベートでも親交が深いイモトアヤコ、飯島直子との3ショットを披