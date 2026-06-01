自民党と立憲民主党の国会対策委員長は、今年度の補正予算案を5日に参議院・予算委員会で審議し、採決する日程で合意しました。同じ日に本会議に緊急上程され、成立する見通しです。自民党の磯崎参院国対委員長と立憲民主党の斎藤国対委員長はきょう午後、国会内で会談し、あさって政府が提出する今年度の補正予算案について、5日に参議院の予算委員会で7時間の質疑をおこない、採決する日程で合意しました。補正予算案は、同じ日