フリーアナウンサー・高橋真麻（44）の父で俳優の高橋英樹（82）が5月29日、自身のブログを更新。色とりどりの花でにぎわう自宅の花壇を披露した。【写真】「可愛らしいお庭」「とても素敵」色とりどりの花々でにぎわう高橋英樹の自宅花壇英樹は「初夏のカラフル花が色々と！、、植木屋さんに沢山の花を植えてもらいました」と明かし、彩り鮮やかな花壇の写真をアップ。「可愛らしい花壇です」とうれしそうに紹介した。コメ