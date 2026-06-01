東日本と北日本を中心に気温が上がり、群馬県・桐生では36.0℃を観測し、今年の全国の最高気温を更新しました。学生「ずっと汗かいてて、6月なのに暑さがけっこうピークに来ていて熱中症とか心配」午後3時までに群馬県・桐生で36.0℃、茨城県・大子で35.6℃、埼玉県・熊谷で35.1℃を観測し、関東地方では今年初めての「猛暑日」となりました。桐生で観測された36.0℃は今年になって全国で一番の暑さです。午後3時までに全国380地点