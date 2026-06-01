俳優の小池徹平（40）が31日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演。妻への思いを語った。小池は2018年に女優の永夏子と結婚。現在は6歳の長男と5歳の次男を育てている。小池のプライベートをよく知る人物として親友で俳優の鮫島拓馬がVTR出演。鮫島は「徹平と奥さんはたまに見ていて恥ずかしくなるくらい仲良いですね。徹平もなっちゃん（妻）も本当に凄いのが“ありがとう”と“ごめんね”