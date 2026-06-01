俳優・タレントの杉浦太陽さんが5月28日、自身の公式ブログを更新。第5子で次女の夢空（ゆめあ）ちゃんの愛らしい様子を公開しました。【写真を見る】【 杉浦太陽 】「おてんば姫になるコースw」第5子・夢空ちゃんの“おてんばな成長”を写真と共に公開杉浦さんは『おてんば姫』と題し、夢空ちゃんの写真を添えて投稿。「ユメアが、動き回れるようになって、だんだんと、やんちゃになってきましたw」と綴り、写真にはニヤリと微笑