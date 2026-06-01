「ブルー・ライト・ヨコハマ」などを手がけ、昭和歌謡界をけん引した作詞家の橋本淳さんが5月21日、肝硬変のため東京都の病院で死去した。86歳。東京都出身。「青いリンゴ」を歌唱した歌手・野口五郎が追悼した。野口はスポニチ本紙の取材に対し「橋本淳先生は『青いリンゴ』から数曲お世話になりました。京平先生より歌唱のレッスンには厳しい方でした。何でもない「おでん屋さん」にフラッと顔をお出しになったり，笑顔が優