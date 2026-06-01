ダチョウ倶楽部の肥後克広（63）、寺門ジモン（63）が1日、都内で、「おたからや」新CM発表会に、キンタロー。（44）、純烈と出席した。5月25日、東京・国際フォーラムホールAで40周年記念イベントを開催。寺門は「いろんな人に支えられたことを実感した会だった」と振り返った。「若手から大ベテランまで、僕たちを遊んでくれるような芸風が続いていると確信した」と胸を張った。肥後は「初代熱々おでん芸の片岡鶴太郎さんもあっ