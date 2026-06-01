乾燥大麻を所持したほか、コカインを使用したとして麻薬取締法違反の罪に問われた音楽デュオ「DefTech（デフテック）」のMicro（マイクロ）こと西宮佑騎被告（45）の初公判が1日、東京地裁で開かれ、被告は起訴内容を認めた。検察側は拘禁刑2年と押収した大麻の没収を求刑し、弁護側は執行猶予付き判決を求め、即日結審した。判決は11日に言い渡される。グレーのスーツに黒いネクタイ姿で出廷。2月21日の保釈時よりもふっく