気象庁は奄美地方と九州南部に線状降水帯の予測情報を発表しました。沖縄に接近中の台風6号は発達しながら北上を続けています。【映像】台風による線状降水帯の予測情報奄美地方や、九州南部では激しい雨が予想されていて、気象庁は、線状降水帯が発生する恐れがあると発表しました。奄美地方は2日明け方から昼前にかけて、奄美を除く鹿児島県は2日明け方から夕方にかけて、宮崎県は2日昼前から夕方にかけてが対象です。線