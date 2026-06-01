フリーアナウンサーの青木源太（43）が1日、MCを務めるカンテレ制作のフジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」に出演。番組では5月31日、東京ドームでのラストツアーの最終公演を開催し、26年半のグループ活動に区切りをつけた嵐を特集した。アナウンサー界屈指のSTARTO ENTERTAINMENT所属タレントのファンとして知られ、日本テレビ時代は「嵐にしやがれ」で共演した青木アナは、櫻井翔が前日のライブに語った「嵐を宝箱に