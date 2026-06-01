ボートレースからつの「第１３回見帰りの滝あじさいカップ」は１日、準優勝戦が行われた。和田操拓（４２＝滋賀）は１０Ｒ、１枠で優出一番乗りを目指したが、藤岡俊介に差しを許し２着となった。「合ってなかった。スタートも、もっさりして届かなかったし、ターンも重さがあった」と肩を落とした。「合っていれば伸び中心に全体にいいと思う。優勝エンジンだしノータッチできていたけど、気象条件も変わるし、調整は考える」