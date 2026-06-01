慶大が東京六大学リーグの優勝を決め、第７５回全日本大学野球選手権大会（６月８〜１４日・神宮、東京ドーム）出場を決め、出場する２７校が出そろった。出場校は以下の通り。▽北海道学生野球連盟函館大学（１６年ぶり４回目）▽札幌学生野球連盟北海学園大学（２大会連続２２回目）▽北東北大学野球連盟富士大（３年ぶり１７回目）▽仙台六大学野球連盟東北福祉大（２大会連続３８回目）▽南東北