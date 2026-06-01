北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む森保ジャパンが３１日に行われた壮行試合アイスランド戦（ＭＵＦＧ国立）で１―０と勝利したが、格下相手の?塩試合?であの男の招集待望論が高まっている。国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）ランキングで１８位の日本に対して、アイスランドは７５位と格下。しかもホームだっただけに戦前は大勝の期待も高まったが、フタを開けてみればＷ杯直前に負傷を避けたい思惑などもあり、攻めあぐねる展開