モデルでタレントのローラ（３６）が和なショットを公開し、話題を集めている。ローラは１日までに自身のインスタグラムで「Ｂｌｕｅｊｅａｎｓｏｎｔａｔａｍｉ」と記し、和室の畳の上での素足のショットをアップ。黒ニットとデニムをあわせて抜群のスタイルを生かしたコーデを披露した。この投稿にファンからは「デニム似合いすぎてます」「足長い！」「なんか感じ変わって大人っぽくなった…？」「またまた綺麗にな