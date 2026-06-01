中国地方は台風接近前の2日(火)朝にかけて、前線の影響で局地的に雷を伴った激しい雨が降るでしょう。その後、3日(水)朝にかけて断続的に雨が降り、瀬戸内側を中心に風が強まる見込みです。高波や高潮にもご注意ください。台風が中国地方へ最接近するのは2日夜から3日の明け方ですが、台風が接近する前から局地的な大雨に注意が必要です。台風6号中国地方の最接近は2日(火)夜〜3日(水)明け方今日1日(月)午後3時現在、台風6号は沖