サッカー日本代表『最高の景色を2026』オフィシャルアンバサダー・JI BLUEの白岩瑠姫（JO1）、高塚大夢（INI※高＝はしごだか）が6月1日、都内で行われたサッカー日本代表映画『ONE CREATURE』キックオフ特別試写会上映後舞台あいさつに登壇した。【ソロショット】サムライブルーのユニフォーム姿で登場した白岩瑠姫本作は、「AFCアジアカップ2023」やワールドカップアジア予選、日々のトレーニング、ピッチ外での姿などを通し