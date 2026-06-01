サッカー日本代表『最高の景色を2026』オフィシャルアンバサダー・JI BLUEの白岩瑠姫（JO1）、高塚大夢（INI※高＝はしごだか）が6月1日、都内で行われたサッカー日本代表映画『ONE CREATURE』キックオフ特別試写会上映後舞台あいさつに登壇した。【集合ショット】サムライブルーのユニフォーム姿で登場した白岩瑠姫＆高塚大夢＆ヒデら作品を振り返った白岩は「響いた言葉があります。森保監督が言ってた『凡事徹底』という言