9人組グループ・Snow Manの渡辺翔太が、Swarovskiの夏の新ビジュアルに登場した。【写真】ジュエリーの輝きをまとい…クールな表情を見せる渡辺翔太カラフルなジュエリーとウォッチを身に着け、サンシャインシーズンを軽やかに表現した。Swarovskiジャパンアンバサダーを務める渡辺。新ビジュアルでコーディネートしたのは、カラフルなクリスタルがあしらわれたGemaシリーズ。クリスタルが流れるように連なるフォーメーション