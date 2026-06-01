ミャンマー北東部にある中国との国境付近で大規模な爆発があり、50人以上が死亡しました。映像では、黒煙と火花が上がる中、爆発が起きている様子が確認できます。地元メディアによりますと、ミャンマー北東部シャン州で5月31日昼ごろに大規模な爆発が発生し、少なくとも55人が死亡、数十人が負傷しました。爆発で多くの建物が損壊し、がれきの中に閉じ込められた人が残っているとみられ、死者数はさらに増える恐れがあります。現