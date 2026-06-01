◇交流戦巨人・則本―オリックス・九里（東京ドーム）ヤクルト・松本健―ロッテ・ジャクソン（神宮）DeNA・平良―楽天・荘司（横浜）中日・マラー―ソフトバンク・大津（バンテリンドームナゴヤ）阪神・西勇―西武・平良（甲子園）広島・床田―日本ハム・伊藤（マツダスタジアム）