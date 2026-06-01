スピードスケート元日本代表の郄木美帆さんが5月31日、自身のInstagramを更新。32歳の誕生日を迎えたことを報告しました。オリンピックで獲得した10個のメダルを携えた写真と共に、現役引退後、2か月半が経過したことに「あっという間」と驚きを示しつつ、充実した日々を送っているとつづります。5月22日が誕生日の郄木選手ですが、誕生日報告は1週間も過ぎています。「何だか今回はその中でも特別な節目になるような