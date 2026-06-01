コカインを使用したとして、麻薬取締法違反の罪に問われた元音楽プロデューサーの酒井じゅんほ被告（40）に東京地裁は1日、拘禁刑1年4カ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。酒井被告はこの日、黒い短髪に黒スーツ姿で姿を見せ、判決を言い渡された際はまっすぐ前を見つめていた。酒井被告は7人組ヒップホップグループ、XGの元プロデューサー。今年2月22日に名古屋市内のホテルで関係者らとともにコカインを使用したとして逮捕