日本代表対アイスランド代表で話題になった新競技規則だが、北中米ワールドカップでさらなる新ルールの適用が決まったようだ。『BBC』が5月31日に伝えている。国際サッカー連盟(FIFA)のピエルルイジ・コリーナ審判委員長が明らかにしたところによると、GKがピッチ内で治療を受けている際、フィールドプレーヤーがコーチ陣と話すためにテクニカルエリアへ向かうことが禁止されるという。最近ではGKがピッチ内での治療を認められ