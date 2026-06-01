エディオンが、複数メーカーのスマート家電をひとつのアプリで操作できる「エディオンスマートアプリ」をリリースしてから4月でちょうど1年を迎えた。今回、新たに「見守りサービス」を追加した。キーワードは、「見守られる人」と「見守る人」の心理的ストレスを下げる「ゆるやかな見守り」。家電量販店という立ち位置だからこそ実現できた理由と自社開発へのこだわりについて、開発担当者に聞いた。取材・文／細田 立圭志●せ