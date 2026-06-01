福岡県議会の蔵内勇夫議長福岡県議会が議会棟での取材制限ルールの導入を検討し、その後蔵内勇夫議長が白紙撤回を表明した問題で、蔵内氏は1日、取材に関するルールの策定自体を見送る意向を示した。主要会派の代表者会議で「明文化は必要ないと判断した。取材を受けることは、議会活動の広報などに寄与する面が大きいと考えている」と述べた。同時に「誤解もあり、大変ご迷惑をかけた」と陳謝。取材対応は各会派に一任すると