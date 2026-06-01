アイスランド戦の後半、飲水タイムに指示を聞く小川（19）ら日本代表＝MUFGスタジアムサッカーW杯北中米3カ国大会の壮行試合で日本が1―0で勝った5月31日のアイスランド戦は、3分間の飲水タイムなどW杯仕様の新規則が適用された。決勝点は遅延行為を防ぐための新たな規則に基づき、日本が数的優位となった状況で生まれた。本大会でも勝負の鍵を握る可能性がある。0―0の後半40分だった。アイスランド選手が交代ボードの掲示か