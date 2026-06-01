アキレスは、子ども靴「瞬足」シリーズから、春の運動会需要に向けた新モデル『FIRE BOOSTER（ファイヤーブースター）』2タイプを、6月1日より本格発売した。【画像】「瞬足」新モデル『FIRE BOOSTER』カラー展開など詳細「瞬足」は、「頑張る“きっかけ”と“ワクワク”を支え、夢に進む力を育む、子どものための靴」をブランドステートメントとして掲げ、子どもの足に合わせたラスト（足型）設計、足への負担軽減など、足の