コカインを使用したとして麻薬取締法違反罪に問われている人気音楽グループ「XG」の元プロデューサーSIMONこと酒井じゅんほ被告（40）に東京地裁は1日、拘禁刑1年4月、執行猶予3年（求刑拘禁刑1年6月）の判決を言い渡した。被告は、髪を黒く丸め、黒いスーツと黒いネクタイ姿で出廷した。肌が荒れ、顔には赤いニキビが目立った。裁判官から「すぐに刑務所に入る必要はありませんが、十分に気をつけて生活してください」と語り