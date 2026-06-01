先ほど沖縄県に、レベル3大雨警報が発表されました。きょうは台風の影響で、南西諸島で活発な雨雲が通過中です。【映像】沖縄県に“レベル3大雨警報”発表沖縄県国頭では1時間に33ミリの激しい雨を観測するなど雨脚が強まっています。気象庁は午後3時42分、沖縄県にレベル3大雨警報を発表しました。新しい警報が運用されてから初めての発表です。大雨警報は、浸水害の危険が高まったときに発表される警報で、レベル3は高