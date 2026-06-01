全国の都道府県警の本部長らを集めた会議で訓示する警察庁の楠芳伸長官＝1日午後、東京都内警察庁は1日、全国の都道府県警の本部長らを集めた会議を東京都内で開いた。栃木県上三川町で5月に発生した強盗殺人事件は、匿名・流動型犯罪グループ（匿流）が関与したとみられる。楠芳伸長官は訓示で「匿流撲滅に向けて対策を前進させることが求められている。警察にとって今が正念場だ」と述べた。栃木の事件は、「シグナル」や「