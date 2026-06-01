自民党の磯崎仁彦参院国対委員長と立憲民主党の斎藤嘉隆国対委員長は1日、国会内で会談し、5日の予算委員会で2026年度補正予算案の総括質疑を行い、採決する日程で合意した。同日中の本会議に緊急上程する方針も確認した。高市早苗首相と野党党首が一対一で論戦を交わす党首討論については、6月開催を見送る代わりに、7月に通例の45分よりも時間を延ばして実施する方向で調整すると申し合わせた。