俳優の賀来賢人（36）が、5月31日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にゲスト出演し、演技が完璧な俳優について語った。18年放送のドラマ「今日から俺は！！」で主演を務め、同作でブレーク。その後も「半沢直樹」（20年）、「TOKYOMER」シリーズ（21、23年）「マイファミリー」など、TBS日曜劇場の大作にも多く出演している。「半沢直樹」は、日曜劇場を代表する人気シリーズで、賀来が出たのはシーズン2に当