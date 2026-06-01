フリーの青木源太アナウンサーがＭＣを務める関西テレビ「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」が１日放送された。嵐のラストライブを特集。日本テレビの局アナ時代からＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴのアイドル好きを公言していた青木アナは、嵐ラブ全開のトークを進めた。クライマックスの挨拶で、櫻井翔が「宝箱」というフレーズを使用したことに触れて、「ファン一人一人が心に宝箱があって。曲の思い出、ドラマの思い