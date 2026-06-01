7人組ヒップホップグループのXGが現地時間31日（日本時間6月1日）、米ロサンゼルスのドジャースタジアムを訪れ、始球式を行った。始球式はリーダーのJURIN（23）が投球。ドジャース佐々木朗希投手（24）へワンバウンドで投げ込んだ。JURINは「朝から心臓がバクバクで緊張したけど、楽しんで投げることができた。貴重な体験ができ、大変光栄です」と喜んだ。投球後は佐々木やロバーツ監督とマウンド上で交流し、写真撮影を行った。M