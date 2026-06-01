日経平均株価は取引時間中に史上初めて、6万7000円台まで上昇し、終値でも最高値を更新しました。【映像】日経平均株価の変動日経平均は上昇して取引を開始し、その後上げ幅を拡大して午前中に、初めて6万7000円台をつけました。AI関連の大型投資案件を発表したソフトバンクグループ株が一時、15％あまりの大幅な値上がりとなるなど、AI・半導体関連銘柄に買いが広がりました。終値は、きのうより604円高い、6万6934円で、