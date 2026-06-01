俳優田中康寛（39）と女優上脇結友（かみわき・ゆう＝36）が1日、それぞれXを更新。離婚を発表した。田中は書面を通じ「応援していただいた皆様には残念なご報告となってしまいましたが、二人で話し合い、お互い別々の道を歩んで行くことになりました」と離婚を報告。上脇も「私事で大変恐縮ではございますが、先日離婚いたしましたことをご報告させていただきます」とつづった。さらに「今後もお互いに子供を第一に考え、親として