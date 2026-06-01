リゾートトラストレディス最終日女子ゴルフの国内ツアー・リゾートトラスト レディス最終日が5月31日、福島・グランディ那須白河GC（6500ヤード、パー72）で行われ、2打差の2位から出た河本結（RICOH）が、通算10アンダーで並んだ吉澤柚月（三菱電機）とのプレーオフを制して優勝。今季2勝目、ツアー通算6勝目をあげた。優勝賞金のみならず豪華副賞もゲットできる今大会。河本はその使い道を明らかにしていた。1イーグル、5バ