グローバルボーイズグループ・JO1が、今秋にリリースするUSオリジナルEPの新アーティスト写真を公開。併せて、特設サイト「NORTH AMERICAN TOUR ＆ US EP RELEASE OFFICIAL TRACKER」がオープンし、SNSで今後のスケジュールも公開された。【写真】10月より北米ツアー「2026 JO1 NORTH AMERICAN TOUR」開催決定10月には、全5公演の北米ツアー「2026 JO1 NORTH AMERICAN TOUR」を開催、会場も発表された。6月5日9時（PT）／6月6