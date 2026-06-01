元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が１日、都内で行われた下着メーカー「ＰＥＡＣＨＪＯＨＮ」の「『人魚のブラ』ＳＵＭＭＥＲＯＡＳＩＳ」発表会に出席した。人魚がモチーフのブラにちなみ、マーメイドを意識したブルーのロングドレスを身にまとい貝殻の中から登場。「マーメイドの形のドレスに人魚のようなうろこが付いていて、ＰＥＡＣＨＪＯＨＮに合わせてパールのアクセサリーを付けてみました」とコーデ