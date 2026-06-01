日本サッカー協会は１日、日の丸自動車興業株式会社と、ＪＦＡパートナー契約を締結したと発表した。本パートナーシップにより、同社が日本代表チームの活動時において、選手・スタッフの円滑かつ安全な移動をサポートする。▼日本サッカー協会・宮本恒靖会長コメント「日本を代表して戦うＳＡＭＵＲＡＩＢＬＵＥが、『日の丸』の名を掲げる日の丸自動車興業様に支えていただけることを、大変心強く感じています。選手たち