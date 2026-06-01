ロックバンド・羊文学が、27日に台湾・台北アリーナで開催されるアジア最大規模の音楽授賞式『第37回 金曲奨（Golden Melody Awards）』に海外ゲストとして出演することが決定した。今回の出演において、羊文学は日本人アーティストとして唯一の選出となる。【写真】豪華…！スピッツの対バンイベント出演者羊文学も登場1990年に創設された『金曲奨』は、長い歴史と圧倒的な知名度を誇るアジア圏を代表する音楽アワードのひ