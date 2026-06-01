格闘家・秋山成勲（50）の妻でモデルのSHIHO（49）が、1日までに自身のインスタグラムを更新。長女・サランちゃん（14）と韓国の6人組グループ・IVEのチャン・ウォニョン（21）との豪華3ショットを公開した。【写真・動画】さすが親子！スタイル抜群と話題の長女＆IVEウォニョンとの3ショットを公開したSHIHOSHIHOは、韓国・ソウルで開催された「トミーヒルフィガー（TOMMY HILFIGER）」のポップアップイベントに長女とともに