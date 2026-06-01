『亜麻色の髪の乙女』『ブルー・ライト・ヨコハマ』など数々のヒット曲を手がけた作詞家の橋本淳さんが5月21日、肝硬変のため都内の病院で亡くなっていたことがわかりました。86歳でした。橋本さんの父は、児童文学者の与田凖一さん。橋本さんは、青山学院大学在学中に作曲家・すぎやまこういちさんと知り合い、作詞を始めたといいます。1967年、橋本さんが作詞したジャッキー吉川とブルー・コメッツの『ブルー・シャトウ』が大ヒ