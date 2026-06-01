サッカーワールドカップを控え、日本サッカー協会の宮本恒靖会長はきょう、茂木外務大臣と面会し、現地に行く日本人の安全確保について協力を確認しました。日本サッカー協会宮本恒靖 会長「（試合のある）モンテレイに関してはメキシコというところで、不安を抱えているような声も聞こえてくる」茂木敏充 外務大臣「外務省でもFIFA（国際サッカー連盟）と連携をしながら、応援に行かれる皆さんの安全対策に万全を期し